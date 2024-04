VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DU PHARE » Palavas-les-Flots, mardi 10 septembre 2024.

VISITE GUIDÉE « LES COULISSES DU PHARE » Palavas-les-Flots Hérault

De 15h à 16h ou de 16h à 17h Visite guidée « Les coulisses du Phare » avec l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots Sur réservation – Tarif 5€/adulte et 3€/enfant – Infos 04 67 07 73 34 Réservation au comptoir ou sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Partez à la découverte de cet édifice chargé d’histoire. Prenez de la hauteur en découvrant son palais des congrès et sa vue panoramique à 360° à 34 mètres.

Lieu de départ des visites guidées se présenter à l’Office de Tourisme de Palavas (situé au rez-de-chaussée du Phare de la Méditerranée).

Toutes les dates de la visite guidée « Les coulisses du Phare » pour l’année 2024

Avril 09/04 et 25/04

Mai 09/05

Juin 18/06 et 27/06

Juillet 09/07 et 30/07

Août 13/08 et 29/08

Septembre 10/09

Octobre 24/10

Décembre 27/12 .

Début : 2024-09-10 15:00:00

fin : 2024-09-10 16:00:00

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

