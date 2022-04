Visite guidée “Les Coulisses de l’Eden Cinéma” Cosne-Cours-sur-Loire, 13 juillet 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Visite guidée “Les Coulisses de l’Eden Cinéma” Rue Saint-Agnan Eden Cinéma Cosne-Cours-sur-Loire

2022-07-13 – 2022-07-13 Rue Saint-Agnan Eden Cinéma

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

0 0 EUR Vous ne pouvez pas passer à Cosne-Cours-sur-Loire sans remarquer notre cinéma. Mais l’histoire de l’Eden ne s’arrête pas à sa façade Art Déco, poussez les portes et découvrez les coulisses de ce monument emblématique de la ville ! Amateurs d’architecture et de cinéma vous serez comblés !

Durée : 1h15. 12 personnes maximum. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

