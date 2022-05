VISITE-GUIDEE “LES CLEFS DU CHÂTEAU” – JEA 2022, 18 juin 2022, .

VISITE-GUIDEE “LES CLEFS DU CHÂTEAU” – JEA 2022

2022-06-18 – 2022-06-18

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Les clefs du château

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Lesamedi 18 juin de 14:00 à 15:00 et le dimanche 19 juin de 14:00 à 15:00

