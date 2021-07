Celles Village Celles, Hérault Visite guidée « Les chemins de l’eau, des sources du Payrol à Celles, au bord du Salagou » Village Celles Catégories d’évènement: Celles

**Une visite inédite proposée par le Service des Eaux du Lodévois et Larzac, alliant regards technique, scientifique et historique ! Il vous sera présenter les complexités liées à l’acheminement, la production et l’assainissement de l’eau. Les chemins de l’eau, partant de Lauroux pour arriver à Celles en sont une parfaite illustration, avec le lac du Salagou comme écrin.** _Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

Laissez-vous guider au gré du chemin de l’eau à Celles par le Service des Eaux du Lodévois et Larzac. Une participation exceptionnelle offrant un regard inédit ! Village 34700 Celles Celles Hérault

