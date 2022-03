Visite guidée “Les chartreux, de bergers à distillateurs, 900 ans d’activité” Musée de la Grande Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Catégories d’évènement: Isère

Visite guidée “Les chartreux, de bergers à distillateurs, 900 ans d’activité” Musée de la Grande Chartreuse, 14 mai 2022, Saint-Pierre-de-Chartreuse. Visite guidée “Les chartreux, de bergers à distillateurs, 900 ans d’activité”

Musée de la Grande Chartreuse, le samedi 14 mai à 22:30

Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui, en 900 ans, leur ont permis de vivre, d’édifier, de fonder ? Les liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une dégustation d’élixir.

Gratuit sur inscription

Venez découvrir les moyens de subsistance des chartreux à travers leur histoire Musée de la Grande Chartreuse La Correrie, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00

