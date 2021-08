Guérande Départ de l'Office de tourisme Guérande, Loire-Atlantique Visite guidée ‘Les chantiers des monuments historiques’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Visite guidée 'Les chantiers des monuments historiques'

Départ de l'Office de tourisme, le dimanche 10 octobre à 15:00

Accompagnée par la responsable des chantiers de restauration des Monuments historiques, découvrez les coulisses des travaux sur la porte Saint-Michel, les remparts ou la collégiale.

