Les poteries Pichon à Uzès : une saga familiale qui dure depuis sept générations, présentée par Jean-Paul Pichon, maître-artisan.

Présentation du pass sanitaire exigée., port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Les productions d’une dynastie de potiers d’Uzès. Musée Georges Borias Place de l’Évêché, 30700 Uzès Uzès Gard

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

