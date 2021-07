Toulouse Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée “Les cathares à Toulouse” Office de tourisme de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée “Les cathares à Toulouse” Office de tourisme de Toulouse, 18 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée “Les cathares à Toulouse”

Office de tourisme de Toulouse, le samedi 18 septembre à 14:30 5€, gratuit -18 ans, réservation recommandée, nombre de places limité

Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi les Parfaits ont fait trembler l’Église ? Découvrez aussi comment la croisade lancée en 1209 va redessiner les frontières de l’Occitanie. Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Office de tourisme de Toulouse Adresse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000, Toulouse Ville Toulouse lieuville Office de tourisme de Toulouse Toulouse