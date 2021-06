Valence Valence Drôme, Valence Visite guidée « Les berges du Rhône, le long de la Viarhôna » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée « Les berges du Rhône, le long de la Viarhôna » Valence, 27 juin 2021-27 juin 2021, Valence. Visite guidée « Les berges du Rhône, le long de la Viarhôna » 2021-06-27 10:00:00 – 2021-06-27 Parking de la Comète 1 avenue de Provence

De l'ancienne abbaye de Saint-Ruf au port de l'Epervière, promenade le long de la Viarhôna. Ce parcours permet une lecture de paysage au bord du Rhône et une approche historique du site de l'Epervière et de son parc aménagé récemment.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Valence Adresse Parking de la Comète 1 avenue de Provence Ville Valence lieuville 44.9282#4.88324