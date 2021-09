Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe, Sarthe VISITE GUIDÉE “LES BELLES DEMEURES” Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Sarthe

Sarthe

VISITE GUIDÉE “LES BELLES DEMEURES” Beaumont-sur-Sarthe, 18 septembre 2021, Beaumont-sur-Sarthe. VISITE GUIDÉE “LES BELLES DEMEURES” 2021-09-18 – 2021-09-18

Beaumont-sur-Sarthe Sarthe Beaumont-sur-Sarthe À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose de découvrir les belles demeures de Beaumont-sur-Sarthe.

Gratuit. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (02 43 33 28 04). Découvrez Beaumont-sur-Sarthe ! ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr +33 2 43 33 28 04 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose de découvrir les belles demeures de Beaumont-sur-Sarthe.

Gratuit. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (02 43 33 28 04). dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Beaumont-sur-Sarthe Adresse Ville Beaumont-sur-Sarthe lieuville 48.22592#0.12791