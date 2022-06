VISITE GUIDÉE « LES BELLES DEMEURES »

2022-07-19 – 2022-07-19 Vous connaissez déjà peut-être un peu Beaumont mais avez-vous déjà fait attention à ses belles demeures ?

C’est ce qu’on vous propose de découvrir le temps d’une visite avec en bonus l’accès au jardin du château.

Gratuit. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 03 03 ou 02 43 33 28 04 (à partir de début juillet).

