Seine-Maritime Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire Au fil des bas-reliefs qui ornent les immeubles de la monumentale avenue Foch, la visite vous invite à feuilleter l’histoire du Havre depuis sa fondation. Commandés à l’initiative de la Coopération de reconstruction François 1er et de l’association des Amis du vieux Havre, ces sculptures rappellent les personnalités et les événements qui ont contribué à la gloire de la cité Océane dans les domaines des arts, des sciences, du sport, ou encore de l’industrie. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

