Visite guidée – Les Balades z’urbaines de LR, Les Noct’Ambules La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Visite guidée – Les Balades z’urbaines de LR, Les Noct’Ambules La Rochelle, 1 avril 2022, La Rochelle. Visite guidée – Les Balades z’urbaines de LR, Les Noct’Ambules La Rochelle

2022-04-01 19:30:00 – 2022-04-01 21:00:00

La Rochelle Charente-Maritime La Rochelle EUR Les Balades z’urbaines de LR sont une déambulation pédestre dans la ville de La Rochelle proposée par Marguerite La Rochelaise en collaboration avec LEXA & CO. lexa@lexa-and-co.com +33 6 98 22 54 25 https://lexa-and-co.com/les-balades-urbaines-de-lr La Rochelle

dernière mise à jour : 2022-02-10 par La Rochelle Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu La Rochelle Adresse Ville La Rochelle lieuville La Rochelle Departement Charente-Maritime

La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/

Visite guidée – Les Balades z’urbaines de LR, Les Noct’Ambules La Rochelle 2022-04-01 was last modified: by Visite guidée – Les Balades z’urbaines de LR, Les Noct’Ambules La Rochelle La Rochelle 1 avril 2022 Charente-Maritime La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime