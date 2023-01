[Visite guidée] Les ateliers d’Etran (fabrique du caramel de pommes dieppois) Martin-Église Martin-Église Martin-Église Catégories d’Évènement: MARTIN EGLISE

[Visite guidée] Les ateliers d'Etran (fabrique du caramel de pommes dieppois) Martin-Église, 25 janvier 2023

2023-01-25 14:00:00 – 2023-01-25 16:30:00

RDV aux Ateliers d’Etran 1 Grande Rue des Salines

Martin-Église

Seine-Maritime Martin-Église Dieppe-Normandie Tourisme, en partenariat avec l’APEI, propose des visites guidées des Ateliers d’Etran, à Martin-Eglise.

Un parcours d’une durée de 2h permet aux curieux de découvrir les coulisses des ateliers du caramel de pommes. Histoire, recette, cuisson… Quelques-uns des secrets de fabrication vous seront dévoilés !

C’est également l’occasion de découvrir les autres activités de l’APEI de Martin-Eglise comme l’atelier de menuiserie ou encore la blanchisserie.

contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 60

