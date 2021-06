Louviers Pôle Archives Seine-Eure, Eure, Louviers Visite guidée : les archives dans tous les sens Pôle Archives Seine-Eure, Louviers Catégories d’évènement: Eure

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrir les archives au cours d’une visite guidée, c’est habituel. Mais aborder cette visite par une approche autour des 5 sens, c’est beaucoup plus insolite. Ouvrez grand vos oreilles, préparez-vous à un choc visuel ou olfactif, et soyez ouverts à de nouvelles expériences ! Des concours ludiques seront proposés aux visiteurs aventureux, avec récompense à la clé.

Départs des visites à 13h30 et 15h30.

Pôle Archives Seine-Eure, 11A rue Charles-Cros, 27400 Louviers

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

