Visite guidée : “Les arbres remarquables du parc Jouvet” Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : “Les arbres remarquables du parc Jouvet”, 13 juillet 2022, Valence. Visite guidée : “Les arbres remarquables du parc Jouvet” Valence

2022-07-13 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-13

Valence 26000 Inauguré en 1905 en plein cœur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles dont l’ensemble a été labellisé “Arbres remarquables” en 2006. Valence

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Visite guidée : “Les arbres remarquables du parc Jouvet” 2022-07-13 was last modified: by Visite guidée : “Les arbres remarquables du parc Jouvet” Valence 13 juillet 2022

Valence Drôme