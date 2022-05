Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes. Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée !

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), le samedi 14 mai à 15:00

Des collections médiévales aux beaux-arts, en passant par l’histoire naturelle, une visite guidée dévoilant les animaux fantastiques présents dans les collections. Visite guidée gratuite, sur réservation, le samedi 14 et dimanche 15 à 15h.

Sur inscription

Découvrez les animaux fantastiques, symboliques et chimériques présents dans les collections ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Adresse Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Ville Troyes lieuville Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Troyes Departement Aube

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) 14 mai 2022 archéologie Musée saint-loup (beaux-arts museum d'histoire naturelle) Troyes Troyes

Troyes Aube