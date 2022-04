Visite guidée : Les animaux fantastiques du musée ! Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022 15:00, Troyes.

Découvrez les animaux fantastiques, symboliques et chimériques présents dans les collections !

Des collections médiévales aux beaux-arts, en passant par l’histoire naturelle, une visite guidée dévoilant les animaux fantastiques présents dans les collections.

Visite guidée gratuite, sur réservation, le samedi 14 et dimanche 15 à 15h.

L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

¡Por 15º año consecutivo, los Museos troyanos se reinventan a través de este evento cultural, lúdico, pedagógico y popular! Desde 2008, los Museos de la Ciudad de Troyes (Museo de Bellas Artes y Arqueología, Museo de Historia Natural, Museo de Arte de Champaña, Museo de la Ganchillo) imaginan una noche inédita en torno a un tema específico. Después de danzas, viajes, curiosidades y muchos otros temas, la edición 2022 honra a los animales. Como decimos, por la noche, todos los gatos son grises. Bueno, en la noche del 14 de mayo de 2022, todos los animales serán… ¡Fantásticos, simbólicos y quiméricos!

Tejiendo un vínculo entre todas las colecciones expuestas, se invita al público a (re)descubrir los animales naturalizados del museo, los animales fantásticos esculpidos en las gárgolas medievales pero también por escolares, los animales simbólicos del león al caballo, los animales esculpidos y atribuidos a los santos como Santa Margarita de Antioquía que sale de un dragón o incluso los animales bordados, tejidos y «alojados» en las prendas fabricadas en las fábricas de punto, entre las cuales ¡el famoso cocodrilo Lacoste!

¡Todo el mundo se sorprenderá! En el programa de la danza por los alumnos del Liceo Profesional Edouard Herriot, de la música por el Conservatorio de radiación departamental Marcel Landowski, lecturas y espectáculos por Luc Lemonon y Fais-yo soñar, los Artesanos de la Efemérides y la compañía del Granero a las historias, dibujos venidos de todo el mundo y recogidos por el Instituto Mundial de Arte de la Juventud – observatorio para la UNESCO, obras comentadas por estudiantes de los másters de Patrimonio y Mediación Cultural y Valorización del Patrimonio Textual, los flechazos de los conservadores y varios talleres creativos para los más jóvenes.

Así que para esta noche, no tengas miedo de nuestros animales, ¡no muerden! Descubra este bestiario y déjenos ofrecerle un paréntesis encantado durante una noche…

Los museos de la Ciudad de Troyes son excepcionalmente gratuitos todo el fin de semana de la Noche de los Museos, además de la noche, los 14 y 15 de mayo de 10h a 13h y de 14h a 18h.

Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Grand Est