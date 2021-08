Argentan Argentan Argentan, Orne Visite guidée : Les 3 vieilles dames Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite guidée : Les 3 vieilles dames Argentan, 18 septembre 2021, Argentan. Visite guidée : Les 3 vieilles dames 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18 18:30:00 18:30:00

Argentan Orne Elles sont les témoins de l’histoire de notre ville. Laissez-vous chuchoter à l’oreille leurs secrets. Écoutez, ressentez, et regardez, elles ont tant à nous transmettre.

Le temps d’une parenthèse temporelle, partagez un moment de découverte conviviale des 3 monuments remarquables d’Argentan.

Argentan