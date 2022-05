Visite guidée : les 1001 facettes de l’architecture bressane

Visite guidée : les 1001 facettes de l’architecture bressane, 9 juillet 2022, . Visite guidée : les 1001 facettes de l’architecture bressane

2022-07-09 – 2022-07-09 EUR Connaissez-vous le torchis ? la maison de lune ? les cheminées sarrasines ? Nos guides vous feront découvrir les spécificités de l’architecture bressane grâce aux collections de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne.

Accès à l’ensemble des salles du château en fin de visite. Connaissez-vous le torchis ? la maison de lune ? les cheminées sarrasines ? Nos guides vous feront découvrir les spécificités de l’architecture bressane grâce aux collections de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne.

Accès à l’ensemble des salles du château en fin de visite. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville