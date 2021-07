Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs Visite guidée : L’équinoxe, une petite histoire du temps Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite guidée : L’équinoxe, une petite histoire du temps Musée du Temps, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Besançon. Visite guidée : L’équinoxe, une petite histoire du temps

Musée du Temps, le dimanche 19 septembre à 16:30

Venez découvrir, en compagnie d’un guide conférencier, les collections du Musée du Temps liées à la mesure du temps au fil des siècles. Découvrez les collections du musée Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Musée du Temps Adresse 96 grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Musée du Temps Besançon