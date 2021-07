Visite guidée : Léguromat, production d’herbes aromatiques Trémuson, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Trémuson.

Visite guidée : Léguromat, production d’herbes aromatiques 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue de la Morandais Léguromat

Trémuson Côtes d’Armor

Producteurs d’herbes aromatiques depuis 1994, Léguromat à Trémuson vous ouvre ses portes pour des visites guidées où l’olfactif et le gustatif sont au rendez vous !

Les herbes aromatiques sont cultivées sur un site de 25 ha de plein champs, 2 ha de serres, et ramassées à la main.

Saurez-vous reconnaître le cerfeuil, la menthe poivrée, l’aneth ou le basilic pourpre ? Ces plantes originaires de multiples horizons sont l’objet de toutes les attentions et suivent différentes étapes avant d’accommoder les meilleurs plats…

Découvrez des saveurs inattendues au cœur de cette production d’exception avec un guide de l’Office de Tourisme. Sur réservation.

Producteurs d’herbes aromatiques depuis 1994, Léguromat à Trémuson vous ouvre ses portes pour des visites guidées où l’olfactif et le gustatif sont au rendez vous !

Les herbes aromatiques sont cultivées sur un site de 25 ha de plein champs, 2 ha de serres, et ramassées à la main.

Saurez-vous reconnaître le cerfeuil, la menthe poivrée, l’aneth ou le basilic pourpre ? Ces plantes originaires de multiples horizons sont l’objet de toutes les attentions et suivent différentes étapes avant d’accommoder les meilleurs plats…

Découvrez des saveurs inattendues au cœur de cette production d’exception avec un guide de l’Office de Tourisme. Sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par