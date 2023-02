[Visite guidée] L’église Saint-Rémy et son retable Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Au XVIe siècle, on élève le chœur gothique de Saint-Rémy où déjà les motifs "Renaissance" se multiplient. Après les guerres de Religion, les travaux reprennent (XVIIe siècle), mais la Réforme catholique cherche à reconquérir des fidèles : largeur de la nef, multiplication des chapelles permettent d'accueillir des foules ; la façade, classique, imposante (frontons, pilastres d'inspiration antique), et la musique du grand orgue, œuvre préservée du facteur lorrain Claude Parizot (1739), sont là pour impressionner et émouvoir l'assemblée. Lors de cette visite, vous allez découvrir l'histoire de l'église Saint-Rémy ainsi que son savoir-faire artistique, le contexte historique de la Contre-Réforme catholique; vous saurez tout sur ce chef-d'œuvre de l'art religieux !

