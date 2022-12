[Visite guidée] L’église Saint-Rémy et son retable Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Venez découvrir la visite guidée « L’ église Saint-Rémy et son retable »

Plusieurs campagnes de restauration furent engagées depuis les années 1990 dans cette église

Mais, on peut cependant d’ores et déjà admirer le résultat de la dernière campagne de restauration, qui permit à la chapelle axiale de retrouver tout son éclat et sa stabilité, ainsi que son retable ! dvah@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 62 79 Dieppe

