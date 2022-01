Visite guidée – L’église Saint-Martin Eglise Saint Martin de Roubaix, 12 février 2022, Roubaix.

Visite guidée – L’église Saint-Martin

Eglise Saint Martin de Roubaix, le samedi 12 février à 11:00

**Durée 1h.** Visitez le plus ancien édifice de la ville ! On ne conserve aujourd’hui plus de trace de l’église primitive du 9e siècle. En effet, Saint-Martin est reconstruite à la fin du Moyen-Âge. On conserve de cette époque la nef centrale et la tour-porche, datée de 1511. L’église est ensuite agrandie au 19e siècle, à l’époque industrielle, dans un style néo-gothique. Par ailleurs, elle renferme de remarquables gisants de pierre et le splendide retable de Saint-Jean-Baptiste, du 16e siècle. Vous ne pouvez manquer sa magistrale architecture, face à l’Hôtel de Ville, sur la Grand-Place. **Rendez-vous devant l’église Saint-Martin, Roubaix.**

Tarif : 5€. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

Visitez le plus ancien édifice de la ville ! Reconstruite à la fin du Moyen-Âge, l’église Saint-Martin est agrandie au 19e siècle. Découvrez son histoire, son architecture, ses œuvres et son mobilier.

Eglise Saint Martin de Roubaix Grand Place 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T12:00:00