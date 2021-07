Harfleur Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Visite guidée : L’église Saint-Martin d’Harfleur – 83 mètres d’histoire Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Visite guidée : L’église Saint-Martin d’Harfleur – 83 mètres d’histoire Harfleur, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Harfleur. Visite guidée : L’église Saint-Martin d’Harfleur – 83 mètres d’histoire 2021-07-04 – 2021-07-04 Eglise Saint-Martin 53 Rue de la République

Harfleur Seine-Maritime L’étude en cours sur l’église Saint-Martin révèle des découvertes surprenantes et offrira bientôt au public des images inédites concernant cet édifice majeur venu du Moyen-Age. Vous saurez ainsi à quelle date a été posée la croix sommitale, de quand date la pose du dernier coq, et ce qu’est le couronnement de la flèche. Rejoignez cette balade à travers les siècles pour une découverte vertigineuse de ce fleuron du patrimoine de l’agglomération. Durée 1h30 – Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

Information / réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge) Port du masque obligatoire – distanciation physique – respect des gestes barrières. L’étude en cours sur l’église Saint-Martin révèle des découvertes surprenantes et offrira bientôt au public des images inédites concernant cet édifice majeur venu du Moyen-Age. Vous saurez ainsi à quelle date a été posée la croix sommitale, de quand… L’étude en cours sur l’église Saint-Martin révèle des découvertes surprenantes et offrira bientôt au public des images inédites concernant cet édifice majeur venu du Moyen-Age. Vous saurez ainsi à quelle date a été posée la croix sommitale, de quand date la pose du dernier coq, et ce qu’est le couronnement de la flèche. Rejoignez cette balade à travers les siècles pour une découverte vertigineuse de ce fleuron du patrimoine de l’agglomération. Durée 1h30 – Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

Information / réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge) Port du masque obligatoire – distanciation physique – respect des gestes barrières. dernière mise à jour : 2021-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Harfleur, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Harfleur Adresse Eglise Saint-Martin 53 Rue de la République Ville Harfleur lieuville 49.50689#0.19943