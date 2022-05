Visite guidée : L’église Saint-Germain-l’Auxerrois Manéglise Manéglise Catégories d’évènement: Manéglise

Seine-Maritime

Visite guidée : L'église Saint-Germain-l'Auxerrois Manéglise

2022-05-21 – 2022-05-21

Manéglise Seine-Maritime Manéglise Dans le cadre de Pierres en Lumières. Érigée dès 1055, l’église est un magistral exemple d’architecture romane du pays de Caux. Avec sa nef de vingt-deux arcades en plein cintre, l’église classée monument historique depuis 1855 est l’un des édifices médiévaux majeurs de la région. Ses fresques murales polychromes des 11ème, 12ème et 14ème siècles, mises au jour en 2010, révèlent dans leur splendeur originelle douze prophètes et un rare calendrier présentant les scènes de la vie agricole au gré des saisons. La visite sera suivie d’un concert par “Les Voix Babel” – tarif 5€ (réservation à la mairie de Manéglise au 02 35 30 09 58). Visite à 20h.

Durée : 45 minutes

Gratuit Manéglise

