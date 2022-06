Visite guidée : L’Eglise Saint-Charles-Borromee Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Visite guidée : L’Eglise Saint-Charles-Borromee Sedan, 10 décembre 2022, Sedan. Visite guidée : L’Eglise Saint-Charles-Borromee Office de tourisme, 15 place d’Armes Sedan

2022-12-10 – 2022-12-10

Office de tourisme, 15 place d’Armes Sedan 08200 3.5 3.5 EUR Sedan En 1593, Henri de La Tour d’Auvergne entreprend la construction d’un temple calviniste. Transformé en église catholique après la Révocation de l’Édit de Nantes, l’édifice sera la cathédrale des Ardennes sous la Révolution. Retour sur l’histoire de Saint-Charles-Borromée au travers de son architecture et de son mobilier. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 Office de tourisme, 15 place d’Armes Sedan

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Office de tourisme, 15 place d'Armes Ville Sedan lieuville Office de tourisme, 15 place d'Armes Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Visite guidée : L’Eglise Saint-Charles-Borromee Sedan 2022-12-10 was last modified: by Visite guidée : L’Eglise Saint-Charles-Borromee Sedan Sedan 10 décembre 2022

Sedan