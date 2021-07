Saint-Jacques-de-Néhou Saint-Jacques-de-Néhou Manche, Saint-Jacques-de-Néhou Visite guidée « L’église et l’ancien prieuré Saint-Jean-des-Bois de Saint-Jacques de Néhou » Saint-Jacques-de-Néhou Saint-Jacques-de-Néhou Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jacques-de-Néhou

Visite guidée « L’église et l’ancien prieuré Saint-Jean-des-Bois de Saint-Jacques de Néhou » Saint-Jacques-de-Néhou, 10 août 2021-10 août 2021, Saint-Jacques-de-Néhou. Visite guidée « L’église et l’ancien prieuré Saint-Jean-des-Bois de Saint-Jacques de Néhou » 2021-08-10 15:00:00 – 2021-08-10 Le Bourg Eglise

Saint-Jacques-de-Néhou Manche Saint-Jacques-de-Néhou Dans le cadre du cycle de visites « A l’Ombre des Clochers », le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin vous propose de découvrir l’église et l’ancien prieuré de Saint-Jean-des-Bois à Saint-Jacques-de-Néhou.

