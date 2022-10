Visite guidée : légendes et traditions de Noël

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17 16:30:00 EUR Berceau de l’arbre de Noël avec sa mention datant de 1521, Sélestat rend hommage chaque année au sapin sous différentes formes. Une exposition de sapins suspendus dans la nef de l’église Saint-Georges rappelle entre autres l’évolution du décor de l’arbre de Noël. La visite propose de revenir sur l’histoire et les traditions de ces décorations et plus généralement d’évoquer les incroyables coutumes et légendes liées à Noël. Une dégustation de vin chaud et de bredele vous attend à la fin de la visite. L’arbre de Noël, les boules accrochées, etc…vous saurez tout sur les légendes et traditions ancestrales du Noël alsacien dernière mise à jour : 2022-10-14 par

