Chançay Château de Valmer Chançay, Indre-et-Loire Visite guidée – Légendes et autres fables mythologiques du monde végétal Château de Valmer Chançay Catégories d’évènement: Chançay

Indre-et-Loire

Visite guidée – Légendes et autres fables mythologiques du monde végétal Château de Valmer, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chançay. Visite guidée – Légendes et autres fables mythologiques du monde végétal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Valmer

À travers un parcours au cœur des jardins historiques, laissez-vous conter les légendes et autres fables mythologiques fantastiques du monde végétal. De la pomme d’Adam et Ève au Lys de France en passant par l’étonnante origine de la menthe, les plantes du potager ne manquent pas d’histoires à nous raconter. Dégustation des vins et des jus de raisins après chaque visite !

Tarif : 9€ | Gratuit – de 18 ans

Accompagnés de notre guide, partez à la découverte des plantes lors de cette balade où vous sera contée l’origine mythologique, symbolique et leurs légendes pour déchiffrer les symboles de la nature. Château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay Valmer Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chançay, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Valmer Adresse Valmer 37210 Chançay Ville Chançay lieuville Château de Valmer Chançay