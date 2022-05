Visite guidée : Le voyage dans le temps Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Visite guidée : Le voyage dans le temps Nevers, 1 juin 2022, Nevers. Visite guidée : Le voyage dans le temps Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

2022-06-01 – 2022-07-10 Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers Nièvre EUR Le musée de la Faïence et des Beaux Arts vous propose une visite tous les mercredis et les vendredis après midis du 1er juin au 10 juillet “Voyage dans le temps : Découvertes de reconstitutions historiques de l’Editeur Ubisoft”.

Gratuit.

