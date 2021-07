Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Petit village de pêcheurs de bord de Rance, le Minihic a construit sa réputation autour de ses chantiers navals et de son savoir-faire. Depuis le bourg, remontez le temps pour découvrir les secrets de 1001 pierres. Durée 1h30. Tarif : 6€

Tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) : 4€

Gratuit pour les enfants de – 7 ans. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des conditions sanitaires. Prochaines dates :

Lundi 9 août

