Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: 35870

Le Minihic-sur-Rance

Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance, 12 septembre 2022, Le Minihic-sur-Rance. Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance

2022-09-12 – 2022-09-12 Grève de Garel 5 Rue de la Rance

Le Minihic-sur-Rance 35870 Petit village de pêcheurs de bord de Rance, le Minihic a construit sa réputation autour de ses chantiers navals et de son savoir-faire. Remontez le temps au cœur du quartier de La Landriais pour découvrir ses secrets ! Durée : 1h30 Tarif plein : 6 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima

sociaux, PMR) : 4 €

Gratuit – 7 ans Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales. Respect des règles sanitaires en vigueur Lundi 12 septembre 2022 – 15h – Départ : Grève de Garel, rue de la Rance – 35870 Le Minihic-sur-Rance. info@dinardemeraudetourisme.com http://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Petit village de pêcheurs de bord de Rance, le Minihic a construit sa réputation autour de ses chantiers navals et de son savoir-faire. Remontez le temps au cœur du quartier de La Landriais pour découvrir ses secrets ! Durée : 1h30 Tarif plein : 6 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima

sociaux, PMR) : 4 €

Gratuit – 7 ans Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales. Respect des règles sanitaires en vigueur Lundi 12 septembre 2022 – 15h – Départ : Grève de Garel, rue de la Rance – 35870 Le Minihic-sur-Rance. Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 35870, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Grève de Garel 5 Rue de la Rance Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville Grève de Garel 5 Rue de la Rance Le Minihic-sur-Rance Departement 35870

Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 35870 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-minihic-sur-rance/

Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance 2022-09-12 was last modified: by Visite guidée – Le village du Minihic, une tradition maritime Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 12 septembre 2022 35870 Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance 35870