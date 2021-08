FourquesFourques Fourques Fourques Fourques, Gard Visite guidée “Le Village de Fourques” Fourques Fourques FourquesFourques Catégories d’évènement: Fourques

Fourques Gard Fourques Gard Fourques Situé à la bifurcation du grand et du petit Rhône, découvrez l’histoire et le patrimoine de ce petit village. Dimanche 12 septembre à 14h30 Rendez-vous à l’Eglise Saint-Martin au coeur du village. Durée : 1h30 Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 5 e Gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation préalable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 au 04 66 59 26 57. Les visites sont maintenues à partir de 3 personnes minimum. tourisme@laterredargence.fr +33 4 66 59 26 57 http://www.camargue-tourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-03-24 par

