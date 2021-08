Caunes-Minervois Ecomusée "Marbre et Terroir" Aude, Caunes-Minervois Visite guidée “Le village de Caunes et son marbre : dialogues d’architecture” Ecomusée “Marbre et Terroir” Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Visite guidée "Le village de Caunes et son marbre : dialogues d'architecture"

Ecomusée “Marbre et Terroir”, le samedi 18 septembre à 10:00

Balade dans les rues du vieux Caunes : datation et architecture des maisons

Balade dans le rues de Caunes : datation et architecture des maisons
Ecomusée "Marbre et Terroir"
26, avenue du stade, 11160 Caunes-Minervois

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00

