Découvrez la station balnéaire de Pléneuf-Val-André créée de toute pièce en 1880 avec la seconde visite qui vous invite à revivre la Belle Époque à travers son héritage balnéaire et ses villas de bord de mer. Visite à pied d'une durée de 1h30 environ. Rendez-vous à 14h30 à l'Office de Tourisme. Sur inscription, places limitées.

