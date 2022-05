Visite guidée : Le Tour du Choeur, 8 mai 2022, .

Visite guidée : Le Tour du Choeur

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08 16:30:00

Aujourd’hui entièrement restaurées, les sculptures du tour du Chœur sont passées de l’ombre à la lumière. Se dressant à plus de 6 m de haut, ce dernier se développe sur une centaine de mètres. En compagnie de notre guide, parcourez les détails de cet ensemble façonné par 9 artistes différents durant 200 ans. Il constitue une référence majeure dans l’histoire de la sculpture religieuse française, un décor original consacré à l’histoire de la vierge Marie et du Christ. L’éclat aujourd’hui retrouvé résulte notamment du mécénat actif de l’association des Amis de la cathédrale de Chartres ayant contribué à plus de la moitié du financement nécessaire à cette restauration.

Dans le cadre de son classement au Patrimoine mondial du l’UNESCO, l’Office de Tourisme de Chartres Métropole vous propose un cycle de visites guidées sur différentes thématiques par ses guides-conférenciers

+33 2 37 23 40 00

dernière mise à jour : 2022-05-02 par