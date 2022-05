Visite guidée – Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage, 7 mai 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Visite guidée – Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Jardin des Arts Le Touquet-Paris-Plage

2022-05-07 – 2022-05-07

Jardin des Arts Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Le Touquet-Paris-Plage Samedi 7 mai 2022 – 14h30

Samedi 3 septembre 2022 – 14h30

Les conflits de la première moitié du 20e siècle ont façonné la ville du Touquet et son histoire. Après tant d’années, les séquelles, histoires et anecdotes sont encore présentes au cœur de la station. Partons à la recherche des traces des conflits mondiaux. Alliant mémoire et découverte, une grande partie de l’histoire militaire du Touquet s’offrira à vous.

Jauge limitée

Durée : 2h à vélo

Prévoir un vélo

Tarif :

8€ / adulte

4€ / enfant de 12 à 18 ans

Gratuit pour les moins de 12 ans

20€ / famille (2 adultes + 2 enfants)

Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des Arts

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/ycopltym

