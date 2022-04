Visite guidée : Le Théâtre Municipal Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nevers Nièvre Commencés en 2015, les travaux de rénovation de ce petit théâtre à l’italienne de style néo renaissance sont désormais achevés. Cette visite vous offre une occasion unique de découvrir son architecture, ses espaces intérieurs (parterre, loges, salle du foyer…) ainsi que les équipements technologiques de dernier cri dont il a été doté.

Tarifs : 7€. Billetterie au Musée de la Faïence.

Rendez vous les jeudis à 16h30 :

En juillet : 28

