Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Visite guidée : Le temple Saint-Martin, en quête de révélations Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Visite guidée : Le temple Saint-Martin, en quête de révélations Montbéliard, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Montbéliard. Visite guidée : Le temple Saint-Martin, en quête de révélations 2021-07-12 – 2021-07-12 Temple Saint-Martin Place Saint-Martin

Montbéliard Doubs EUR > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. En 2019, à l’intérieur du temple, les restaurateurs du chantier mettaient au jour des décors inédits, dissimulés depuis

plusieurs siècles sous une épaisse couche d’enduit. En 2021, la paroisse projette de poursuivre ces travaux afin de restituer au mieux son cadre d’origine à cet édifice emblématique de l’histoire protestante.

Pour tout savoir sur ces dernières découvertes et les méthodes de restauration employées, laissez-vous guider. Limité à 5 personnes.

Gratuit. Rendez-vous devant le Temple.

> Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 ou au 03 81 31 87 80.

En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin. animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 94 45 60 > Dans le cadre du programme des rendez-vous du patrimoine, proposé par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération. En 2019, à l’intérieur du temple, les restaurateurs du chantier mettaient au jour des décors inédits, dissimulés depuis

plusieurs siècles sous une épaisse couche d’enduit. En 2021, la paroisse projette de poursuivre ces travaux afin de restituer au mieux son cadre d’origine à cet édifice emblématique de l’histoire protestante.

Pour tout savoir sur ces dernières découvertes et les méthodes de restauration employées, laissez-vous guider. Limité à 5 personnes.

Gratuit. Rendez-vous devant le Temple.

> Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 ou au 03 81 31 87 80.

En partenariat avec la paroisse protestante Saint-Martin.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbéliard Adresse Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Ville Montbéliard lieuville 47.51018#6.79738