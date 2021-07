Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Visite guidée « Le Siège et la Commune de Paris » Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Musée d’art et d’histoire, le dimanche 19 septembre à 16:00

45 minutes pour tout comprendre du Siège et de la Commune de Paris, grâce aux collections du musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis ! Le musée d’art et d’histoire Paul Eluard possède l’un des fonds les plus importants sur le Siège et la Commune de Paris de 1870-71. Venez découvrir les gravures, tableaux et sculptures de cette période riche en événements, à travers des figures de proue comme Louise Michel.

Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

