Visite guidée : Le Sainte-Adresse de Charles-Alexandre Sainte-Adresse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sainte-Adresse.

Dans le cadre de l'Escale australienne : sur les pas de Charles-Alexandre Lesueur. Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. Après avoir longuement voyagé entre la France, l'Australie et les États-Unis, Charles-Alexandre Lesueur s'installe à Sainte-Adresse en 1836. La visite vous propose de découvrir le patrimoine architectural du vallon autour de la maison où vécut le scientifique à la fin de sa vie. L'occasion de découvrir une facette moins connue de Sainte-Adresse, autour du manoir de Vitanval et du cimetière où il est enterré. Chaussures de marche conseillées. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h

