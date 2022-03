Visite guidée : Le Retable se fait une beauté Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Visite guidée : Le Retable se fait une beauté Colmar, 3 avril 2022, Colmar. Visite guidée : Le Retable se fait une beauté Colmar

2022-04-03 – 2022-04-03

Colmar Haut-Rhin EUR Jauge limitée – 25 personnes. Réservations et informations

du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com

Samedi et dimanche au +33 (0)3 89 20 15 58 – billetterie@musee-unterlinden.com

Informations sujettes à modifications – consultez le site musee-unterlinden.com +33 3 89 20 15 50 Jauge limitée – 25 personnes. Réservations et informations

du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com

Samedi et dimanche au +33 (0)3 89 20 15 58 – billetterie@musee-unterlinden.com

Informations sujettes à modifications – consultez le site musee-unterlinden.com Colmar

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Visite guidée : Le Retable se fait une beauté Colmar 2022-04-03 was last modified: by Visite guidée : Le Retable se fait une beauté Colmar Colmar 3 avril 2022 Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin