Visite guidée – Le quartier vigneron Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Visite guidée – Le quartier vigneron Office de Tourisme de l’Auxerrois, 27 mai 2023, Auxerre . Visite guidée – Le quartier vigneron 7 Place de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre Yonne Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville

2023-05-27 – 2023-05-27

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre

Yonne 8 8 EUR Promenez vous dans les ruelles du quartier vigneron d’Auxerre, découvrez l’emplacement des anciennes vignes de la ville et appréciez leur incroyable histoire lors de cette visite riche en terroir. info@ot-auxerre.fr +33 3 86 52 06 19 https://www.ot-auxerre.fr/ Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre /

Visite guidée – Le quartier vigneron Office de Tourisme de l’Auxerrois 2023-05-27 was last modified: by Visite guidée – Le quartier vigneron Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre 27 mai 2023 7 Place de l'Hôtel de Ville Office de tourisme de l'Auxerrois Auxerre Yonne Office de tourisme de l'Auxerrois Auxerre Yonne

Auxerre Yonne