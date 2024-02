Visite guidée : le quartier latin insolite Place de la Contrescarpe Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant

Plein tarif : 15€

-15ans : 11€

Une visite guidée exclusive de la Cachette de Paris pour mieux connaître ce quartier historique et central de la Capitale.

Des

thermes gallo-romains aux barricades de mai 68, le quartier latin a

toujours été le cœur battant de la capitale. On s’y exprime, on y

étudie, on s’y révolte, on s’y recueille.

A l’ombre des grandes artères

(les trois saints : Jacques, Michel et Germain), les petites rues

permettent de saisir l’âme de ce quartier pas comme les autres.

Réservation obligatoire ici.

Place de la Contrescarpe Place de la Contrescarpe 75005 Paris

Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques