Visite guidée “Le quartier du Pontreau” Niort, 18 septembre 2021, Niort.

Visite guidée “Le quartier du Pontreau” 2021-09-18 – 2021-09-18

Niort Deux-Sèvres

Dans le cadre du projet “Parole(s) de quartier”, le Moulin du Roc et le centre socioculturel Grand Nord vous invitent à une (re)découverte du quartier du Pontreau à travers une visite historique et patrimoniale.

Situé en dehors de l’enceinte urbaine médiévale, ce quartier n’a cessé d’évoluer. Les quelques habitations anciennes sont désormais entourées de villas de type balnéaire, de tours de logements et de pavillons. Des écoles et un stade complètent l’aménagement.

Le samedi 18 septembre, à 16h, avec Stéphanie Tézière, guide-conférencière à la SCOP Atemporelle. Gratuit sur réservation auprès du centresocioculturel Grand Nord.

+33 5 49 28 14 92

Pixabay

