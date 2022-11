[Visite guidée] Le quartier du Pollet Dieppe, 2 décembre 2022, Dieppe.

[Visite guidée] Le quartier du Pollet

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime

2022-12-02 14:30:00 – 2022-12-02

Dieppe

Seine-Maritime

Parce qu’il s’est construit « de l’autre côté de l’eau » et en dehors des murs de la ville, le quartier du Pollet se distingue encore aujourd’hui du centre-ville. Historiquement habité par les marins et les familles de pêcheurs, et plus récemment touché par la révolution industrielle, le Pollet oscille entre ruelles médiévales habitées de légendes et infrastructures animées par l’activité portuaire. (durée : 2 h 30)

Dieppe

