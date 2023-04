Visite guidée: Le quartier du Faubourg du roule SORTIE DU METRO TERNES Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Visite guidée: Le quartier du Faubourg du roule SORTIE DU METRO TERNES, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant 15 € Visite guidée: Le quartier du Faubourg du roule animée par la conférencière Sylvie Brossais. Cet ancien village traversé par la rue du Faubourg Saint-Honoré, limité par l’avenue des Champs Elysées, gardien du souvenir de Balzac, est marqué dans sa partie haute, par de spectaculaires réalisations du XIXème siècle : la cathédrale Alexandre Nevski, les Hôtels Potocki et Salomon de Rothschild… SORTIE DU METRO TERNES 3 BOULEVARD DE COURCELLES 75017 Paris Contact : https://bit.ly/41nKl18 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://bit.ly/41nKl18

.

