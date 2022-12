Visite guidée : Le quartier des Neiges, une île dans la ville Le Havre, 8 janvier 2023, Le Havre .

Visite guidée : Le quartier des Neiges, une île dans la ville

39 Boulevard de Graville Le Havre Seine-Maritime

2023-01-08 14:30:00

Le Havre

Seine-Maritime

Histoires d’eaux – Organisé par Pays d’art et d’histoire

Le quartier des Neiges figure parmi les secteurs les plus méconnus du Havre et pourtant, l’ancien village de pêcheurs perdu dans les marais devenu une intense fourmilière à la belle époque des chantiers navals, est un témoin majeur du développement du territoire. Entre légendes enneigées et mémoire portuaire, suivez le guide et remontez l’histoire de ce très ancien quartier.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

